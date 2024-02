WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O secretário de Estado americano, Antony Blinken, vai viajar ao Brasil e à Argentina entre os dias 20 e 23 de fevereiro. Em Brasília, ele tem um encontro previsto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com o Departamento de Estado, o diplomata vai "enfatizar o apoio americano à presidência do Brasil do G20", a parceria entre os dois países para direitos dos trabalhadores, lançada em Nova York no ano passado após bilateral entre Lula e Joe Biden, a cooperação na área de transição para energia limpa, e a celebração do bicentenário das relações diplomáticas entre EUA e Brasil.

No Rio de Janeiro, Blinken participa do encontro de ministros das Relações Exteriores do G20. O diplomata deve aproveitar o encontro para conseguir novos parceiros nos esforços internacionais para estabilização do Haiti. No ano passado, uma força policial internacional liderada pelo Quênia recebeu a chancela do Conselho de Segurança da ONU para entrar no país, mas a operação ainda não foi iniciada.

Outras prioridades para Washington no encontro são "aumentar a paz e a estabilidade, promover a inclusão social, reduzir a desigualdade, acabar com a fome, combater a crise climática, promover a transição para a energia limpa e o desenvolvimento sustentável, e tornar a governança global mais efetiva", de acordo com o Departamento de Estado.

Depois do Brasil, Blinken segue para Buenos Aires, onde tem um encontro previsto com o presidente argentino, Javier Milei. Na agenda da discussão, de acordo com o governo americano, estão crescimento econômico sustentável, "nosso compromisso em comum com direitos humanos e governança democrática", minerais críticos, e ampliar o comércio e investimento entre os dois países.