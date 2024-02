BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Renan Calheiros (MDB) convidou o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, a participar de audiência no Congresso e debater a crise diplomática com Israel. O chanceler informou ao parlamentar que pode comparecer na primeira semana de março, depois do encontro do G-20, nesta quarta (21) e quinta-feira (22).

Calheiros preside a CRE (Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional) do Senado, colegiado que fará o encontro para o qual o chanceler foi convidado.

O senador comentou o convite por meio da rede social X. "O ministro, como sempre, se prontificou a ir já na primeira semana de março, em virtude das agendas do G-20 e outros compromissos internacionais", disse.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou, em viagem à África, a ofensiva militar de Israel sobre Gaza ao Holocausto judeu. A frase gerou insatisfações de ambos os lados. Lula foi declarado "persona non grata" por Israel, e o Brasil optou por não se desculpar e chamar o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, para voltar a Brasília.