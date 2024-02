SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um trio de jovens teve que ser retirado de um voo que seguia de Edimburgo, na Inglaterra, em direção a Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha, após se envolver em uma briga que incluiu violência física e ofensas aos demais passageiros.

O incidente ocorreu em um voo da companhia aérea Ryanair. Os passageiros disseram que suportaram horas de "caos" antes que os policiais espanhóis levassem finalmente o grupo embora, segundo apurou o Daily Record.

A passageira Hannah MacDonald compartilhou imagens da briga entre os irmãos e uma mulher, que seria namorada de um deles, em seu perfil no Instagram. No vídeo, é possível ver que os rapazes se desentendem e, na sequência, a mulher, uma jovem loira, se envolve na briga também.

Hannah disse que os passageiros ficaram "abalados" depois que "as coisas se tornaram violentas". Na filmagem, os três podem ser vistos gritando e berrando um com o outro antes de partirem para a violência física, trocando socos.

Os "encrenqueiros" que, segundo Hannah ingeriram bebidas alcoólicas desde a saída do voo, em Edimburgo, se levantaram e invadiram várias vezes o corredor central da aeronave, gritando e ofendendo quem tentasse intervir.

Hannah acredita que a briga tenha começado entre os rapazes. Momentos depois, a jovem tentou se envolver e o irmão de seu namorado a mandou calar a boca. Depois disso a mulher, segundo a passageira, "enlouqueceu" e partiu para a briga.

"Foi quando o namorado dela se envolveu e bateu no irmão, que estava sentado perto de nós. Depois ela começou a ameaçar as senhoras que lhes pediam para que parassem de gritar e xingar. Ela disse que as mataria quando desembarcássemos em Tenerife e ficava questionando como elas se atreviam a tentar dizer-lhe o que fazer. Ela subia nos assentos e gritava, eles pareciam animais selvagens", disse Hannah MacDonald, passageira.

A polícia espanhola foi contatada pela tripulação e os jovens envolvidos na confusão foram expulsos do voo assim que chegaram a Tenerife. Segundo Hannah, demorou trinta minutos para a polícia chegar. "No entanto, assim que a polícia chegou, a menina se acalmou e começou a se comportar como uma vítima que não havia feito nada de errado", lembrou Hannah.

Um porta-voz da Ryanair confirmou ao Edinburgh Live que a tripulação do voo pediu assistência policial depois que um grupo de passageiros perturbou a ordem a bordo. "A aeronave foi recebida pela polícia local na chegada a Tenerife e esses passageiros foram removidos. Isso agora é assunto da polícia local".