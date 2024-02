SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após conversar por duas horas com o presidente Lula (PT), o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, disse que as relações com o Brasil estão "mais fortes que nunca".

O Brasil é um parceiro-chave em várias questões, incluindo o combate à crise climática e o avanço de direitos humanos e trabalhistas, escreveu Blinken nas redes sociais depois da reunião.

"Conforme nos aproximamos de 200 anos de relações entre Estados Unidos-Brasil, nossos laços estão mais fortes do que nunca", declarou.

Fala do líder da diplomacia norte-americana acontece em meio a crise diplomática com Israel. O governo de Benjamin Netanyahu repudiou uma fala de Lula em uma entrevista na Etiópia, em que comparou a situação na Faixa de Gaza ao holocausto.

Havia a expectativa que a declaração fosse mencionada na reunião com Blinken, mas pessoas ligadas ao governo disseram que, apesar de o conflito ter sido discutido, não houve qualquer pedido de retratação por parte do norte-americano.

Mais de 29 mil pessoas morreram na Faixa de Gaza desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, segundo boletim do Ministério da Saúde do território. O governo israelense lançou a ofensiva após um ataque do Hamas deixar 1.400 mortos em outubro passado.