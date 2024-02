SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ex-professora Ruth Gottesman fez uma doação de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões, aproximadamente), para que alunos da Albert Einstein Medical College não precisem mais pagar sua faculdade.

Faculdade funciona em bairro pobre de Nova York. O Albert Einstein Medical College funciona no Bronx, o bairro mais pobre de Nova York.

Ex-professora é viúva de bilionário. Ruth Gottesman foi casada com o empresário e investidor David Gottesman, associado com um dos homens mais ricos do mundo, Warren Buffett. David morreu em setembro de 2022.

Doação é "presente transformacional", diz faculdade. Em publicação, a faculdade afirmou que a doação "revoluciona nossa habilidade de continuar atraindo estudantes comprometidos com nossa missão, não apenas aqueles que podem pagar."

"Este presente transformacional destina-se a atrair um conjunto talentoso e diversificado de indivíduos que, de outra forma, não teriam meios para prosseguir uma educação médica. Permitirá que gerações de líderes de saúde avancem nos limites da investigação e dos cuidados, livres do fardo do endividamento esmagador dos empréstimos", afirma o Albert Einstein Medical College, em publicação sobre doação bilionária.