BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou esperar que o atual presidente americano Joe Biden consiga ser reeleito para o cargo nas eleições que acontecerão no final deste ano.

Lula inicialmente afirmou que não seria "presunçoso" em afirmar que teria um candidato nas eleições americanas, em que o democrata deve enfrentar o ex-presidente Donald Trump. No entanto, depois afirmou que Biden representa a "garantia para a sobrevivência do regime democrático".

"Eu espero que o Biden ganhe as eleições. Eu espero que o povo possa votar em alguém que tenha mais afinidade. Eu tenho visto o Biden em porta de fábrica. O discurso do Biden desde o começo até agora é em defesa do mundo do trabalho", afirmou.

Lula concedeu uma entrevista para o programa "É Notícia", da RedeTV, que foi ao ar na noite desta terça-feira (27). A conversa se deu às vésperas de mais uma viagem internacional do presidente --nesta quarta-feira (28), o mandatário parte para uma giro de três dias, com compromissos oficiais na Guiana e São Vicente e Granadinas.

Em Georgetown, capital da Guiana, o presidente vai participar como convidado de uma sessão especial com chefes de governo da Caricom (Comunidade do Caribe).

A Guiana está envolvida uma disputa diplomática com a Venezuela por conta da região de Essequibo, rica em petróleo. A tensão se elevou no fim do ano passado, após o regime do ditador Nicolás Maduro realizar um referendo sobre a anexação da região.

Venezuela ainda preocupa o Brasil por causa das ações de Maduro que ameaçam a realização de eleições presidenciais, inicialmente previstas para este ano. A Justiça local considerou a candidata oposicionista María Corina Machado inelegível por 15 anos.

Lula deve ter um encontro com Maduro na segunda parada da viagem, em São Vicente e Granadinas, mas o encontro não está confirmado. O presidente brasileiro vai ao país para participar da cúpula da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos).