SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um tripulante do navio de cruzeiros Symphony of the Seas foi preso no domingo (3), nos EUA, sob acusação de voyeurismo e pornografia infantil, após uma adolescente encontrar uma câmera escondida no banheiro e descobrir que estava sendo gravada.

Arvin Joseph Mirasol, 34, trabalhava como comissário de bordo do cruzeiro. Ele foi preso após confessar que gravava vídeos íntimos de passageiras -incluindo crianças e adolescentes- sem o conhecimento e consentimento das vítimas, informou a emissora WPLG.

A adolescente que denunciou o funcionário dividia a cabine com a mãe e a irmã durante o cruzeiro. As três usaram o banheiro da cabine várias vezes desde o dia 24 de fevereiro, quando o navio zarpou do porto, sendo gravadas em vídeo sem que soubessem ou consentissem.

A jovem encontrou a câmera escondida sob a pia do banheiro dois dias depois da partida. Ela notificou os seguranças do navio e Mirasol foi chamado à cabine. Ele admitiu ter colocado a câmera no banheiro e acabou detido na embarcação, até a atracação no domingo, em Port Everglades, na Flórida (EUA).

Assim que o navio atracou, as autoridades apreenderam seus dispositivos eletrônicos e descobriram que eles continham vídeos de mulheres, adolescentes e crianças nuas, e até mesmo um do próprio Mirasol instalando uma câmera, informou a NBC Miami. "Quero controlar isso, mas não posso", teria dito o suspeito aos investigadores.

Mirasol admitiu que, se ele gostasse de alguém em uma cabine, instalava as câmeras, informou o canal NBC, citando o depoimento. O ex-funcionário também disse que se escondia debaixo das camas para registrar passageiras nuas, segundo a reportagem.

O suspeito compareceu ontem a um tribunal federal, onde foi acusado de voyeurismo, produção de pornografia infantil e posse de pornografia infantil. Ele permaneceu detido, sem direito à fiança, na prisão do gabinete do xerife de Broward, onde aguardará pelo julgamento.

"Temos tolerância zero para este comportamento inaceitável", disse um porta-voz da Royal Caribbean em comunicado. "Relatamos isso imediatamente às autoridades e demitimos o membro da tripulação, e continuaremos a cooperar totalmente com as autoridades".

O Symphony of the Seas é um navio de passageiros operado pela Royal Caribbean International, sendo atualmente um dos maiores navios de passageiros do mundo. Com 362,12 metros de comprimento, e pesando 228 toneladas, ele conta com uma tripulação de 2.200 pessoas e capacidade para transportar até 6.680 passageiros.