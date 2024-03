SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Homens armados invadiram uma escola e sequestraram aproximadamente 280 alunos na Nigéria, em uma das ações do tipo mais ousadas no país africano em anos, segundo professores e moradores locais.

Os ataques começaram assim que as aulas da manhã terminaram em uma escola pública na cidade de Kuriga, na região noroeste do país. As autoridades do estado de Kaduna, onde fica o município, confirmaram a ação criminosa, mas não se pronunciaram sobre os alunos que teriam sido sequestrados.

"As pessoas estão escrevendo os nomes das crianças que foram à escola hoje, mas não voltaram. É com essas estatísticas que saberemos o número exato de desaparecidos", disse o nigeriano Salisu Ahmed Kuriga, cujos três irmãos mais novos estariam entre as vítimas.

Pais dos estudantes contaram que, ao chegarem à escola, os homens armados passaram a atirar de forma indiscriminada. Depois, eles levaram os reféns para uma região de mata e desapareceram. Não há informações sobre mortos ou feridos, e ninguém havia sido capturado na manhã desta sexta.

Sani Abdullahi, um professor da escola, disse que alguns funcionários e alunos conseguiram escapar. "Na escola do ensino médio de Kuriga há 187 desaparecidos, enquanto na do ensino fundamental 125 crianças tinham desaparecido, mas 25 retornaram", afirmou. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

O governador do estado, Uba Sani, visitou o município após a ação criminosa. Dezenas de familiares das vítimas, reunidos, cobraram mais informações e ações urgentes das autoridades.

Os sequestros em massa são frequentes no país mais populoso de África, embora as autoridades tenham registrado queda em ações do tipo nos últimos anos. Os criminosos costumam ter como alvo os centros de ensino, em particular nas zonas rurais do noroeste do país.

O última ação semelhante havia ocorrido em junho de 2021, quando homens armados levaram mais de 80 alunos de uma escola no estado de Kebbi, também no noroeste do país.