SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Joe Biden, confirmou sua candidatura à reeleição, na noite desta terça-feira (12), após vencer as primárias do Partido Democrata no estado da Geórgia.

Com a vitória, Biden ultrapassou o número necessário de 1.968 delegados para representar o partido. A informação é do jornal The New York Times.

O presidente comemorou o resultado. "[Honrado pelos eleitores] terem depositado sua fé em mim mais uma vez para liderar nosso partido -e nosso país- em um momento em que a ameaça que Trump representa é maior do que nunca."

Biden convocou os americanos a defenderem a democracia. "Vamos levantar-nos e defender a nossa democracia ou deixar que outros a destruam? Iremos restaurar o direito de escolher e proteger as nossas liberdades ou deixaremos que os extremistas as tirem?."

COMO FUNCIONA

Nas eleições primárias, os eleitores votam no candidato de um partido que mais tarde concorrerá nas eleições gerais. Neste ano, as primárias acontecem em 45 dos 50 estados americanos. Quem determina as regras, incluindo quem pode ou não votar, são os estados e partidos individualmente.

Nos EUA, os eleitores não escolhem seus candidatos diretamente nas primárias ou nos caucus -outro sistema de votação. Eles elegem delegados que são então encarregados de nomear os candidatos que irão votar nas convenções nacionais de cada partido e eleger o candidato à presidência.

Quanto mais populoso é um estado, mais delegados ele pode enviar às convenções nacionais. Os maiores estados delegados são Califórnia, Texas e Flórida. Mas também há delegados que não são eleitos pelo eleitorado: são os chamados "delegados não comprometidos", que podem apoiar qualquer pessoa de sua preferência.