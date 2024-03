BOA VISTA, RR (FOLHAPRESS) - A perda de altitude do voo da Latam da Austrália ao Chile que deixou 13 feridos pode ter sido causada por um acidente no cockpit que lançou o piloto sobre o controles da aeronave, segundo o jornal The Wall Street Journal.

De acordo com autoridades com acesso a evidências preliminares do incidente, um comissário de bordo teria apertado sem querer um botão no assento do piloto enquanto servia comida a eles. A ação empurrou o piloto sobre os controles, o que jogou por alguns instantes o Boeing 787 da Latam para baixo. Este botão possui uma cobertura e não deve ser usado com o assento em uso.

Um porta-voz da Latam afirmou que a empresa colabora com as autoridades na investigação, mas se recusou a comentar até que a investigação seja concluída. Os sindicatos dos pilotos da Latam e dos comissários de bordo da empresa também não comentaram.

"Estamos em contato com nosso cliente, e a Boeing está pronta para apoiar as atividades relacionadas à investigação conforme solicitado", disse a Boeing em comunicado.

A investigação sobre o incidente continua, e evidências podem surgir ao longo da apuração que contradigam as evidências preliminares.

Dois investigadores da agência de aviação civil do Chile chegaram à Nova Zelândia nesta quarta-feira (13) para liderar a investigação, que também inclui um especialista da Nova Zelândia, segundo afirmou uma porta-voz da agência nesta quinta-feira (14). A aeronave da Latam que teve a queda repentina retornou ao Chile durante um voo apenas com a tripulação a bordo e está estacionada no aeroporto de Santiago.

A companhia aérea e os passageiros a bordo do voo relataram que o avião com 263 passageiros e nove membros da tripulação a bordo perdeu altitude abruptamente.

Segundo as equipes de emergência e a Latam, 13 feridos foram encaminhados a hospitais após atendimento no aeroporto. Cerca de 50 pessoas foram socorridas. Dois brasileiros estavam entre os feridos.

Relatos na imprensa neozelandesa dão conta de que após cerca de dois terços da duração total do voo, o avião parou no ar e entrou em queda livre. Muitos passageiros não usavam cintos de segurança e alguns simplesmente voaram de seus assentos.

A Latam lamentou o "inconveniente e os ferimentos" causados aos passageiros e cancelou o voo rumo a Santiago que sairia de Auckland às 18h40 locais de segunda --2h40 de segunda no horário de Brasília. Um novo voo estava programado para as 20h desta terça (12) em Auckland, 4h de terça em Brasília.