Um recém-nascido veio ao mundo com uma "cauda" de 10 centímetros na China.

O nascimento foi registrado no Hospital Pediátrico de Hangzhou. Um vídeo da condição da criança foi registrado pelo diretor do hospital, Li Yuhua, segundo o tabloide britânico Metro.

Bebê foi examinado. Uma ressonância magnética confirmou que o bebê sofria com uma condição chamada "medula ancorada", informou Li Yuhua, diretor do hospital.

Condição da Medula Ancorada. O problema do sistema nervoso ocorre quando a medula espinhal fica presa em partes do canal vertebral, o que, em casos raros, pode causar "estiramentos" na base da coluna, como o visto com o bebê de Hangzhou.

Médicos não explicaram se vão operar a criança. Em um caso semelhante registrado em 2014 no país, os médicos optaram por não fazer a retirada da "cauda" de um bebê, já que havia riscos de danos permanentes ao sistema nervoso dele com a retirada do alongamento da medula.