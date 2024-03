SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem morreu após cair de um balão de ar quente durante um passeio na Austrália.

Queda foi dez minutos após início do passeio. O homem, que não teve identidade divulgada, caiu do balão na manhã de segunda-feira (18), por volta de 7h no horário local, na cidade de Melbourne, segundo o canal 9News Austrália.

Corpo encontrado em área residencial. Motoristas que passavam pelo local e moradores da região ouviram o barulho da queda e viram o corpo do homem. Eles receberam encaminhamento psicológico após falar com a polícia.

Balão pousou a 7 km de distância do ponto da queda. O veículo desceu no Parque Yarra Bend, a sete quilômetros do ponto em que o corpo foi encontrado.

Caso vai ser tratado como morte acidental. A dinâmica da queda não foi divulgada pela polícia, mas não haverá investigados pelo crime.