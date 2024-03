SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma jovem que trabalhava em uma fábrica de carrinhos de golfe, nos EUA, morreu após tentar pegar seu fone de ouvido que caiu debaixo de uma esteira transportadora.

Alyssa Drinkard, 21, deixou cair o fone de ouvido embaixo da esteira por volta das 21h45 de sexta-feira (15), segundo relatório divulgado pelo Gabinete do Xerife do Condado de Columbia.

Drinkard foi apanhada pelo braço por uma corrente que move a esteira, informou uma colega aos investigadores, e acabou sendo esmagada.

A colega relatou que não conseguiu libertar a colega porque ela estava presa e pediu à equipe de manutenção para desligar a máquina. As equipes de emergência retiraram a vítima "cortando a estrutura de metal ao redor da esteira".

A jovem foi retirada ainda viva e levada às pressas para um hospital. Ela morreu devido aos ferimentos na manhã de sábado (16), informou a WJBF.

A Club Car confirmou a morte da funcionária e afirmou que está trabalhando com a empreiteira e as autoridades na investigação do incidente. "Os socorristas foram imediatamente notificados e agradecemos pela sua resposta rápida para fornecer cuidados médicos e transporte para o hospital, onde a trabalhadora infelizmente faleceu mais tarde", disse a empresa à The Augusta Press . "Nossas sinceras condolências e pensamentos estão com a família, amigos e todos os afetados por esta perda".