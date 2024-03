SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos 13 trabalhadores ficaram presos numa mina de ouro que desabou na região de Amur, no extremo leste da Rússia.

Parte da mina, que pertence à empresa Pioneer, desabou na noite desta segunda-feira (18). O acidente foi no distrito de Zeysk, segundo informaram autoridades regionais. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Número de pessoas presas pode ser maior. O Ministério de Emergências informou que 13 mineiros ficaram presos, mas a promotoria regional disse que até 15 poderiam estar no subsolo, de acordo com informações do jornal The Washington Post.

Uma operação de resgate foi iniciada. As equipes de emergência tentavam alcançar os mineiros, que estavam presos a uma profundidade de 125 metros, através de um duto de ventilação, informou o jornal Nabat.