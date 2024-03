SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem sem passagem aérea foi preso após tentar viajar escondido no banheiro de um avião da Delta Air Lines, nos EUA.

Wicliff Fleurizard, 26, foi preso durante o voo 1683 de Salt Lake City para Austin, no Texas. Ele foi encontrado escondido num dos banheiros da aeronave e não tinha passagem para o voo, informou a Fox News.

Fleurizard usou foto do cartão de embarque de um desconhecido para entrar na aeronave. Ele foi visto em câmeras de segurança fotografando os documentos de outras pessoas, sem o conhecimento delas, antes de embarcar no avião, relatou a CBS News.

Avião estava com todos os assentos ocupados. Equipe de bordo percebeu um passageiro a mais usando o banheiro, e Fleurizard foi descoberto. Aeronave precisou retornar para o portão de embarque para que ele fosse retirado.

Fleurizard disse que estava apenas "tentando voltar para casa". Fleurizard continua detido em Salt Lake City, sob custódia federal, segundo a Fox News. A companhia aérea informou que está cooperando com as autoridades policiais e agências federais para apurar as circunstâncias do incidente.