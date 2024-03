SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta sexta-feira (22), terroristas invadiram uma casa de shows nos arredores de Moscou e mataram ao menos 40 pessoas, incluindo crianças.

O atentado, reivindicado pelo Estado Islâmico (EI), é o primeiro do tipo a ocorrer na Rússia em mais de uma década. Ele trouxe à memória, porém, uma série de ataques provocados por radicais islâmicos, insatisfeitos com o controle russo sobre as repúblicas muçulmanas do Cáucaso (sul do país) após o desmembramento da União Soviética.

Uma dessas repúblicas era a Tchetchênia, que lutou duas guerras de secessão sangrentas contra os russos. A primeira, entre 1995 e 1996, resultou em um tratado de paz com Moscou que deixava seu status em suspenso; e a segunda, entre 1999 e 2000, quando a república foi subjugada.

Relembre alguns dos principais ataques terroristas sofridos pela Rússia

**29 e 30.dez.13**

Sistema público de Volgogrado é alvo de atentados suicidas por dois dias seguidos; 34 pessoas, incluindo terroristas

**24.jan.11**

Atentado suicida no aeroporto internacional de Domodedovo, em Moscou, mata 37 e fere 172; ataque é reivindicado por tchetcheno Doku Umarov, líder do grupo islâmico radical Emirado do Cáucaso

Duas estações de metrô de Moscou são atingidas por atentados suicidas, matando mais de 40; uma das estações, de Lubianka, é próxima da FSB, agência secreta russa herdeira da KGB soviética

**27.nov.09**

Trem de alta velocidade de Moscou para São Petersburgo é alvo de atentado suicida que mata 28 e deixa 130 feridos; Emirado do Cáucaso é suspeito de ter ordenado o ataque

**13.out.05**

Terroristas islâmicos atacam prédios que abrigavam tropas russas em Naltchik, capital da república russa de Kabardino-Balkária, perto da Tchetchênia, matando mais de cem, incluindo civis

**1º a 3.set.04**

Terroristas islâmicos invadem escola em Beslan, na Ossétia do Norte, interior da Rússia, e deixam 1.200 sem água e comida pelo período, matando 330 delas, crianças em sua maioria

**24.ago.04**

Atentados suicidas em dois aviões partindo do aeroporto internacional de Domodedovo, em Moscou, matam 90

**9.mai.04**

Atentado suicida em Grozni, capital da Tchetchênia, mata 24, incluindo Akhmad Kadirov, então líder da república apoiado por Moscou

**6.fev.04**

Atentado suicida no metrô de Moscou na hora do rush mata 41 e deixa mais de cem feridos; ataque é reivindicado por grupo tchetcheno

**23.out.02**

Entre 40 e 50 terroristas islâmicos invadem teatro lotado em Moscou e fazem cerca de mil pessoas reféns; forças especiais russas lançam gás não identificado em operação de resgate, mas com isso matam cerca de 130 civis

**4 a 16.set.99**

Ataques aéreos a prédios residenciais em Moscou, Buinaksk e Volgodonsk matam quase 300; autoria é atribuída a separatistas tchetchenos, mas alguns afirmam que próprio serviço secreto russo está por trás dos bombardeios

**14 a 19.jun.95**

Separatistas tchetchenos invadem hospital em Budionnovsk, perto da fronteira com a Rússia, fazem cerca de 2.000 civis reféns e ameaçam matá-los caso 1ª Guerra na Tchetchênia siga; forças russas falham em tomar local de volta e mais de cem morrem