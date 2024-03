SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte de uma ponte de 2,57 quilômetros de extensão colapsou em Baltimore, nos Estados Unidos, depois que um navio de carga de quase 290 metros colidiu com a estrutura na madrugada desta terça-feira (26), fechando um dos portos mais movimentados do país.

Dados sobre possíveis vítimas ainda são preliminares. Após afirmar que cerca de 20 pessoas estariam desaparecidas, autoridades locais disseram acreditar que oito pessoas estavam na ponte no momento do acidente, que aconteceu quando empreiteiros trabalhavam no local, de acordo com o secretário de Transportes de Maryland, Paul Wiedefeld.

Segundo ele, equipes de resgate buscam seis delas, provavelmente todas da equipe que consertava buracos da ponte. Duas já foram resgatadas ?uma teria saído ilesa e outra estaria hospitalizada em estado grave.

Até o final da manhã desta terça, haviam sido identificados no fundo do rio três carros, um caminhão e outro veículo ainda não especificado, de acordo com o chefe dos bombeiros de Baltimore, James Wallace. A Guarda Costeira busca sobreviventes com barcos e helicópteros, e oito equipes de mergulho estão na água. No local do acidente, o rio chega a 15 metros de profundidade.

A ponte Francis Scott Key atravessa o rio Patapsco, que deságua na baía de Chesapeake, onde fica o porto de Baltimore, no estado da costa leste americana Maryland.

O navio de carga Dali, com bandeira de Singapura, saiu de Baltimore no início da madrugada com destino a Colombo, no Sri Lanka. A colisão ocorreu por volta da 1h30 local (2h30 de Brasília).

O Dali estava fretado pela empresa de navegação Maersk no momento do incidente. "Estamos horrorizados com o que aconteceu em Baltimore, e nossos pensamentos estão com todos os afetados", afirmou a companhia dinamarquesa.

Em um comunicado, a Synergy Marine Group, que operava o navio, afirmou que todos os membros da tripulação foram localizados e nenhum está ferido. A causa da colisão ainda não foi determinada.

Em entrevista coletiva, o governador de Maryland, Wes Moore, afirmou que o navio perdeu a energia após sair do porto e a tripulação conseguiu notificar autoridades, que impediram o fluxo no local no momento do acidente. "Eles são heróis, salvaram vidas", disse ele. Segundo o político, a ponte não apresentava problemas estruturais.

Nas imagens, é possível ver duas aparentes panes elétricas na embarcação, cujas luzes se apagam e voltam a piscar. Também se vê fumaça saindo do fundo do navio pouco antes de perder o controle e se chocar contra um dos pilares da ponte, que cai em segundos. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes disse que estava enviando uma equipe para a cidade para investigar o acidente.

"Estou ciente e a caminho do incidente em Key Bridge. O pessoal de emergência está no local e os esforços estão em andamento", disse o prefeito de Baltimore, Brandon Scott, no X. "Nunca imaginaríamos ver a ponte Key desabar assim. Parecia algo saído de um filme de ação?, afirmou o político a jornalistas.

Segundo a Casa Branca, o presidente Joe Biden está sendo atualizado sobre o incidente, e de acordo com a emissora americana CNN, o secretário de Transportes dos EUA, Pete Buttigieg, vai para Baltimore nesta terça.

Os terminais privados e públicos de Baltimore movimentaram 847.158 automóveis e caminhões leves em 2023, o maior volume dentro dos EUA. O porto também serve para escoar a produção de máquinas agrícolas, açúcar, gesso e carvão, entre outros itens, de acordo com um site do governo de Maryland.

O fechamento do local até novo aviso ameaça interromper o fornecimento de mercadorias e tem o potencial de criar gargalos e aumentar atrasos e custos no litoral nordeste, dizem especialistas consultados pela agência de notícias Reuters.

As autoridades também buscam alternativas para os milhares de pessoas que passavam pela ponte para suas atividades cotidianas, já que todas as pistas da estrada I-695 Key Bridge foram fechadas em ambas as direções. Segundo Wiedefeld, secretário de Transportes do estado, aproximadamente 35 mil pessoas usavam a construção todos os dias. A administração tem instruído a população a usar dois túneis próximos.

A ponte colapsada foi batizada em homenagem a Francis Scott Key, autor do hino dos EUA, e inaugurada em 1977. O acidente na construção pode ser o pior do tipo nos EUA desde 2007, quando a ponte I-35W, em Minneapolis, desabou no rio Mississippi, matando 13 pessoas.