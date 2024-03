SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um australiano de 38 anos foi resgatado após passar mais de 30 horas em uma rede de drenagem subterrânea em Brisbane, na Austrália.

O homem recusou ser socorrido no domingo depois de um morador o encontrar e só foi retirado no dia seguinte. James Lingwood corria pelas ruas do bairro quando ouviu sons estranhos vindos de um bueiro. Ele se abaixou, para enxergar melhor pela grade, e viu o homem em pé, na galeria subterrânea, com água até os joelhos. Lingwood então perguntou se ele estava bem, ao que o homem respondeu que sim, que estava tudo bem, que não precisava de ajuda e que poderia sair a qualquer momento por onde havia entrado.

O morador ligou para o serviço de emergência ao identificar o mesmo homem no local no dia seguinte. Os bombeiros demoraram cerca de 5 minutos para retirar o homem do bueiro, segundo informou um porta-voz à BBC.

O homem recebeu os primeiros socorros e disse à polícia que havia entrado no bueiro para tentar recuperar seu telefone celular. Ele estava com escoriações e hipotermia.

A polícia de Queensland, por sua vez, informou que o homem estaria, na verdade, se escondendo. O veículo que ele dirigia no domingo se envolveu em dois acidentes enquadrados como "direção perigosa".