SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem morreu após um avião particular cair no campo de aviação do Museu Imperial da Guerra, em Duxford, na Inglaterra.

O piloto, de aproximadamente 50 anos, estava sozinho no avião. Serviços de emergência foram chamados para atender à ocorrência, mas ele foi declarado morto no local, na tarde de terça-feira (26).

Avião sobrevoava o Museu Imperial da Guerra. A aeronave, modelo General Aviation Cirrus SR22, caiu pouco depois das 13h40, no campo de aviação Duxford, em Cambridgeshire.

Porta-voz do museu lamentou o acidente e a morte do piloto. "Apesar dos esforços das equipes médicas, ele foi declarado morto no local. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos neste momento incrivelmente difícil", declarou.

Causa do acidente ainda não foi esclarecida. Uma investigação foi aberta pelo Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos britânico, que irá apurar as circunstâncias. Testemunha ouviu estrondo e viu nuvem de fumaça. "Estávamos muito longe e muitos outros não tinham ideia de que algo havia acontecido. Eu só vi o acidente após o impacto", disse Kate Moore, 62 anos, que estava no local, acompanhada do marido, e concedeu entrevista ao jornal britânico Daily Mail.