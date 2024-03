SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um golfinho morreu sufocado por algas artificiais no zoológico Kolmården, na Suécia, em janeiro. O resultado da autópsia foi divulgado apenas em 13 de março.

Animal ficou com um pedaço de alga artificial preso na garganta. As algas foram colocadas no tanque para deixar os animais mais confortáveis e criar um ambiente mais dinâmico. Após o ocorrido, a equipe do zoológico retirou as algas. As informações são do jornal sueco Aftonbladet.

O golfinho estava completamente saudável antes do acidente. Na manhã do dia 15 de janeiro, ela estava agindo normalmente. Os funcionários perceberam que, em pouco tempo, Nephele começou a se movimentar de maneira incomum e afundou no tanque. Tudo aconteceu muito rápido e, quando o veterinário chegou, ela já tinha falecido.

O veterinário chefe disse que o animal era muito querido e lamentou o ocorrido. "O que aconteceu é muito lamentável. Estamos profundamente tristes com a morte de Nephele", disse Bim Boijsen ao jornal sueco.

Com aproximadamente 40 anos, Nephele era o golfinho mais velho do zoológico. Ela e outra fêmea foram capturadas na Flórida (EUA) e comprados pelo Kolmården Zoo em 1994, em meio a polêmicas com a Agência Sueca de Proteção Ambiental. Atualmente, o zoológico recebe muitas críticas pelo alto número de golfinhos que morrem prematuramente. Após a morte de Nephele, restaram 11 golfinhos no tanque.