SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último dia da visita de Emmanuel Macron ao Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) presenteou o líder francês nesta quinta-feira (28) com queijos nacionais e espumante da Serra Gaúcha.

"Presenteei o presidente Emmanuel Macron com cinco dos melhores e mais premiados queijos brasileiros, inclusive reconhecidos na França, para que ele possa me dizer o que achou deles", escreveu Lula no X, em publicação acompanhada de uma foto em que os chefes de Estado seguram uma caixa com as iguarias.

"De Minas Gerais: o Serjão Canastra, de Piumhi, Goa Moderado de Aiuruoca, Maranata Bronze de Virgínia, e Lua Cheia da cidade de Bueno Brandão, além do Queijo da Ilha de Marajó, no Pará, e o Cuesta, de Pardinho, São Paulo. E também um espumante da Serra Gaúcha. Acho que ele vai gostar", prosseguiu o presidente brasileiro.

Os queijos vêm de praticamente todos os centros importantes de produção do produto no país, com exceção do Sul: há queijos da Mantiqueira, da Serra da Canastra, da Ilha do Marajó e de São Paulo. Já os espumantes da Serra Gaúcha estão entre os melhores que o Brasil produz.

Macron agradeceu a Lula pela hospitalidade durante a visita. "Algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento! A França ama o Brasil e o Brasil ama a França! Obrigado, Lula e Janja, obrigado a todos os brasileiros que conheci, pelo acolhimento", escreveu o presidente francês no X, em publicação em português acompanhada de um meme em que ele e Lula aparecem no cartaz do filme "La La Land".

Recebido no Palácio do Planalto com honrarias de chefe de Estado, Macron encerrou seu giro de três dias pelo Brasil nesta quinta. Antes disso, ele foi a Belém (PA), Itaguaí (RJ) e São Paulo (SP) --Lula acompanhou-o nas duas primeiras cidades, além de Brasília.

Em sua agenda na capital paulista na quarta (27), Macron foi ao Lycée Pasteur, na Vila Mariana, onde uma recepção para a comunidade francesa teve a presença do chef Patrick Martin, diretor da escola francesa de gastronomia Le Cordon Bleu em São Paulo; de Fabrice Le Nud, da Pâtisserie Douce France, também da capital paulista; e do chef Christian Formon, à frente de um bufê. O coquetel, que reuniu estudantes do ensino médio, pais de alunos e professores, bem como a delegação francesa e 40 jornalistas franceses, teve queijos e charcuteria de origem francesa e outras receitas do mesmo país, como pães.

No mesmo dia, o presidente francês participou ainda de um jantar misterioso, restrito a convidados, no hotel Rosewood, um dos mais luxuosos da cidade, no bairro da Bela Vista (região central). Nem mesmo o alto escalão do hotel soube informar o menu ou os convidados da reunião.