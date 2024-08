O grupo armado libanês Hezbollah lançou uma série de ataques com drones e foguetes contra o Norte de Israel na terça-feira (6), e alertou que sua retaliação pela morte de um importante comandante por Israel na semana passada ainda está por vir.

O Hezbollah disse que lançou uma série de drones de ataque em duas instalações militares perto de Acre, no Norte de Israel, e também atacou um veículo militar israelense em outro local.

As Forças Armadas israelenses disseram que vários drones hostis foram identificados atravessando o Líbano e um deles foi interceptado. O governo israelense afirmou que vários civis ficaram feridos ao sul da cidade costeira de Nahariya.

Imagens da Reuters TV mostraram um local de impacto próximo a um ponto de ônibus em uma estrada nos arredores da cidade (imagem de destaque).

Em um comunicado, os militares israelenses disseram que as sirenes soaram nos arredores de Acre, mas que se tratou de um alarme falso. A Força Aérea israelense atingiu duas instalações do Hezbollah no Sul do Líbano.

Os temores de que o conflito no Oriente Médio escale para uma guerra total aumentaram, após as promessas do Hezbollah de vingar a morte do comandante Fuad Shukr e do Irã de responder ao assassinato em Teerã, na semana passada, do líder do grupo militante palestino Hamas.

Uma fonte do Hezbollah disse à Reuters que "a resposta ao assassinato do comandante Fuad Shukr ainda não chegou".

Mais cedo na terça-feira, quatro pessoas foram mortas em um ataque a uma casa na cidade libanesa de Mayfadoun, quase 30 quilômetros ao norte da fronteira, disseram médicos e uma fonte de segurança.

Duas outras fontes de segurança disseram que os mortos eram combatentes do Hezbollah, mas o grupo ainda não publicou seus avisos de morte.

O Hezbollah e os militares israelenses têm trocado disparos nos últimos 10 meses, paralelamente à guerra de Gaza, com os ataques de retaliação limitados principalmente à área da fronteira.

(Reportagem de em Beirute, e Ari Rabinovitch e James Mackenzie, em Jerusalém)

Tags:

Ataque | Conflito no Oriente Médio | Fuad Shuk | Hezbollah | Irã | Israel | Líbano