Entre os 26 palestrantes desta semana estão a astrônoma Thaisa Storchi Bergmann, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que abordará os recentes resultados de observações de buracos negros, incluindo os achados do supertelescópio espacial James Webb; a cientista brasileira Marcelle Soares-Santos, da Universidade de Michigan (EUA), que falará sobre sua pesquisa envolvendo a energia escura, considerada uma hipótese para explicar a expansão acelerada do universo.

No último dia do encontro (10), haverá palestra-chave com Jocelyn Bell-Burnell, da Universidade de Dundee e Universidade de Oxford – Reino Unido, autora da descoberta dos pulsares (estrelas de nêutrons com alto campo magnético, com rotação e emissão de radiação em jatos), que terá transmissão ao vivo pelo YouTube.

‘’Jocelyn Bell-Burnell tem uma história realmente fascinante porque, após duvidarem da qualidade do trabalho dela, foi o orientador dela que levou o prêmio Nobel pela descoberta. Ela vai contar essa história da descoberta e como ser mulher afetou a carreira dela”, destaca Catarina Aydar.

Às vésperas do Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, celebrado em 11 de fevereiro, Aydar destaca que, para além da representatividade e de números, é preciso que as mulheres tenham estrutura para se manter na academia diante de questões como maternidade, assédio moral e sexual.

“Queremos trazer luz para estas questões, para que haja políticas públicas e apoio institucional às mulheres. A questão da equidade para ocupar os espaços e carreiras científicas será tratada e espero que a gente saia mais inspirada e motivada e também mais direcionada com essa troca para possibilitar o avanço das mulheres cada vez mais se sentindo melhor em ocupar os espaços que sempre deveriam ter pertencido a nós’’, reforça Aydar.

E a cobertura em astronomia feita pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) é um dos destaques da 2º Encontro Brasileiro de Meninas e Mulheres da Astrofísica, Cosmologia e Gravitação.

A jornalista da TV Brasil Adrielen Alves participará nesta terça-feira da Mesa Redonda – Divulgação Científica e Atuação Feminina e na próxima sexta-feira falará sobre a série especial produzida para a Agência Brasil e a Radioagência Nacional Mulheres que Amam as Estrelas.

A série de reportagem especial retrata os desafios e conquistas de mulheres, que ao longo dos séculos, se dispõem a estudar os astros. É um recorte da trilha de cientistas que fizeram seus nomes, com sacrifício e mérito, e de mulheres brasileiras que são inspiradas a levar a ciência que estuda os astros ao público geral. Cada matéria remonta aos feitos de uma cientista que marcou a história da astrociência e de uma cientista da atualidade com atuação no Brasil.

Confira aqui a programação.

Tags:

astrocientistas | Astrofísica | Ciência e Tecnologia | Geral | pesquisa