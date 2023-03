SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entidades estudantis farão na manhã desta terça-feira (28) uma vigília por segurança e paz em frente à escola estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, onde um adolescente de 13 anos matou a professora Elisabeth Tenreiro, 71, e feriu outras cinco pessoas na segunda-feira (27).

Os manifestantes vão usar roupas brancas e dizem que a intenção é demonstrar solidariedade à comunidade e pedir escolas sem violência.

A vigília começa às 9h e é organizada pela Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) e pela Umes (União Municipal dos Estudantes Secundarista).

"Nada do que acontece em ambiente escolar está deslocado da realidade. A cultura do ódio, da violência e da intolerância começa fora das salas de aula e dos muros das escolas", disse a presidente da Ubes, Jade Beatriz.

Ao falar sobre o ataque desta segunda, a líder estudantil citou avaliação feita por professores sobre o aumento da violência no retorno às aulas presenciais, após o período de ensino remoto por causa da pandemia.

As consequências psicológicas da pandemia e o agravamento da vulnerabilidade das famílias estariam entre as causas.

Além disso, a Ubes cobra treinamento adequado para que os professores possam lidar com casos de violência nas escolas.

O adolescente apreendido pelo ataque na escola Thomazia Montoro demonstrou frieza ao falar sobre o caso, segundo o delegado responsável pela investigação do caso. O jovem prestou depoimento no 34º Distrito Policial.

"Ele [o autor do ataque] passou todas as informações de forma pormenorizada, ele admitiu os fatos. E as imagens são fortes", disse o delegado Marcos Vinicius Reis. "Ele foi frio, não demonstrou muita emoção e admitiu, confessou, na presença da advogada, na presença dos pais."

A motivação do crime ainda está sendo investigada. Para determiná-la, a polícia deve tentar saber mais sobre as brigas que foram relatadas, analisar o bilhete que o adolescente deixou em casa e suas postagens online.

Tags:

SP