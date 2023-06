SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Moradores de partes de Minas Gerais e São Paulo registraram a passagem de um meteoro pelo céu na noite desta segunda-feira (19).

A bola luminosa foi registrada por moradores de cidades como Mococa (SP), Barbacena (MG), Belo Horizonte (MG) e Pouso Alegre (MG);

O bólido entrou na atmosfera às 18h37 desta segunda-feira (19), segundo registro da Rede Brasileira de Observação de Meteoros;

Em alguns lugares, o rastro de luz verde teve trajetória de mais de 10 segundos;

A suspeita dos especialistas é de que ele tenha sido originado por material humano retornando à atmosfera.

"Foi muito possivelmente a reentrada de lixo espacial, gerando um bólido. O registro mais oficial que temos foi feito pelo Observatório do Pico do Dias, do Laboratório Nacional de Astrofísica do MCTI", disse Marcelo de Cicco, astrônomo do Observatório Nacional e do Exoss Citizen Science.