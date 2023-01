O Programa de Estágio 2023 da Cemig está com inscrições abertas para estudantes para atuarem na empresa. São vagas distribuídas entre nível superior e nível médio técnico. As inscrições vão até o dia 26 de janeiro no site da Agência de Integração Empresa Escola (Agiel)

Os aprovados na seleção irão poder executar o estágio em abril de 2023 com encerramento em dezembro do mesmo ano, de acordo com a previsão. Além disso, a carga horária será de 20 horas semanais. Os candidatos selecionados receberão bolsa de complementação escolar, nos valores de 1,2 salário mínimo para estudantes de nível superior e um salário mínimo para os de nível técnico, com direito a vale-transporte

As vagas serão distribuídas entre os municípios de Belo Horizonte, Ipatinga, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Passos, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia.

Processo seletivo

A seleção dos candidatos será realizada em três etapas. A primeira etapa será eliminatória e consistirá na aplicação de prova on-line, composta por questões referentes aos conteúdos de Português, Conhecimentos Gerais e Atualidades. A segunda etapa será classificatória e consistirá na escolha do candidato à vaga de seu interesse e, em seguida, envio e análise do Histórico Escolar.

Todos os estudantes aprovados na prova online deverão se candidatar a uma das vagas disponíveis. Nesse momento, deverá ser informada a média escolar. Já a terceira etapa será eliminatória, com realização de entrevistas técnicas por gestores da Cemig.

A lista completa de cursos, a relação curso/cidade e demais especificações podem ser conferidas no site da Agiel. Dúvidas ou esclarecimentos em relação ao processo seletivo, serão respondidos exclusivamente pelo e-mail cemig2023@agiel.com.br.

