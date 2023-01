Foram prorrogadas as inscrições para o sorteio de 60 vagas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Colégio de Aplicação João XXIII. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de janeiro. As vagas são para o período noturno.

De acordo com o edital, são 30 vagas para o primeiro ano do ensino médio e outras 15 vagas para o segundo e terceiro ano. As inscrições só serão realizadas de maneira online a partir das 23h do dia 25 de janeiro, no site da UFJF. Os interessados podem acessar o endereço eletrônico para realizar o cadastro necessário para a inscrição. Não há taxa de inscrição.

Em caso de dúvidas ou dificuldade para realizar a inscrição, entrar em contato pelos e-mails secretariaeja.jxxiii@gmail.com ou joaoxxiii@ufjf.br, pelos telefones (32) 2102-3623 ou (32) 2102-3624, ou ainda por mensagem via Whatsapp no número (32) 3229-7603, durante o período de inscrição.

A confirmação das inscrições serão divulgadas no dia 26 de janeiro, a partir das 15h, no site colégio. O canditado deverá retornar ao endereço eletrônico para a identificação do número de inscrição que concorrerá ao sorteio, para acompanhamento do sorteio e do seu resultado.

Já o sorteio, acontecerá no dia 27 de janeiro, às 16h. Ainda de acordo com o edital, por questões de segurança, e economia de recursos, o sorteio público poderá ser acompanhado, exclusivamente, por meio de transmissão ao vivo no canal do YouTube do Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF. O link específico do sorteio será divulgado no dia do sorteio, nas redes sociais do Colégio de Aplicação João XXIII.

As matrículas serão realizadas nos dias 30 e 31 e de janeiro e no dia 01 de fevereiro.

Para ter acesso ao edital completo, clique aqui.