Nesta sexta-feira (20) o Portal "Vagou JF" divulgou mais duas oportunidades de trabalho. As vagas são para cozinheiro e auxiliar de produção. Atualmente, a plataforma conta com mais de 567 oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade, mais cadastros reserva.

Os interessados devem acessar o site do projeto. Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.

