A Universidade Federal de Juiz de Fora irá abrir concurso para técnico-administrativos em educação (TAEs). Serão 28 vagas, sendo elas 27 para Assistente em Administração para Juiz de Fora e uma vaga de Arquiteto e Urbanista para Governador Valadares. Ambos os cargos possuem 40 horas semanais.

O conteúdo programático e referências de estudo para o curso já foram divulgados pela instituição. As questões serão de múltiplica escolha nas disciplinas de Língua Portuguesa, Legislação, Matemática e Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos. São 25 questões de conhecimentos básicos e outras 25 de conhecimentos específicos.

O cargo de Assistente em Administração exige (ensino médio profissionalizante ou médio completo, tendo o salário base de R$ 2.446,96. Já para o cargo de Arquiteto e Urbanista, a exigência é que o canditato possua ensino superior. A remuneração é de R$4.180,66.

O cargo de Assistente em Administração conta com reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência.

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pela página da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), entre as 9h do dia 13 de fevereiro até as 17h do dia 22 de março de 2023. O valor da taxa de inscrição é de R$100 para as vagas do nível D, e de R$130, para o nível E. É possível solicitar isenção da taxa entre as 9h do dia 13 de fevereiro e as 23h59 do dia 14 de fevereiro de 2023, também de forma on-line.

Segundo o edital, a Prova Objetiva está prevista para o dia 7 de maio, domingo, às 9h, seguindo o horário de Brasília. A duração total será de quatro horas, com realização simultânea em Juiz de Fora e Governador Valadares. O resultado final do concurso público será divulgado em 31 de julho de 2023. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Portal "Vagou JF" disponibiliza vagas cozinheiro e auxiliar de produção

Nesta sexta-feira (20) o Portal "Vagou JF" divulgou mais duas oportunidades de trabalho. As vagas são para cozinheiro e auxiliar de produção. Atualmente, a plataforma conta com mais de 567 oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade, mais cadastros reserva.

Os interessados devem acessar o site do projeto. Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.

