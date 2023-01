Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para a contratação de 53 Analistas Educacionais / Nutricionistas, que atuarão na Secretaria de Estado da Educação e nas 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs). De acordo com a pasta, os contratos serão temporários e terão a validade de um ano, com prorrogação de mais 12 meses.

Os nutricionistas selecionados serão responsáveis pela elaboração de cardápios, supervisão de refeitórios, cozinhas e locais de armazenamento de alimentos, verificando, entre outros, higiene e preparo. Os nutricionistas serão responsáveis também pela capacitação de cantineiras e conscientização da comunidade escolar sobre a importância da alimentação saudável.

De acordo com o edital, a carga horária será de 40 horas semanais e a remuneração de R$ 3.917,48, acrescida de ajuda de custo no valor mínimo de R$ 50 por dia efetivamente trabalhado, podendo chegar a R$ 75, vinculadas ao atingimento de metas, conforme estabelecido na Resolução Conjunta Cofin/Seplag Nº 01, de 24 de fevereiro de 2022.

As inscrições vão até o dia 07 de fevereiro. Ainda de acordo com edital, o candidato poderá realizar inscrição para apenas uma vaga, devendo optar pela unidade da Superintendência Regional de Ensino ou pelo órgão central. Há vagas também para pessoas com deficiência. As dúvidas sobre o processo seletivo poderão ser direcionadas para o e-mail: pss@educacao.mg.gov.br.

Para acessar o edital completo, clique aqui.

Para realizar a inscrição para o processo seletivo, clique aqui.