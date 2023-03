O Sebrae Minas realiza durante todo o mês de março a “Jornada da Confeitaria”. A Jornada é uma capacitação para confeiteiros e acontece todas quartas e quintas-feiras do mês de março e as inscrições podem ser feitas no site do Sebrae e custam R$80.

De acordo com dados do Portal do Empreendedor, mais de 10 mil microempreendedores individuais (MEI) trabalham com a produção de bombons, doces, ovos de Páscoa e outras guloseimas feitas com o chocolate. Em Minas Gerais, são 1,3 mil formalizados atuando na atividade. Pensando nesses empreendedores e com a proximidade da Páscoa, o Sebrae Minas abre as inscrições para.

Durante a Jornada serão realizados 10 encontros on-line voltados para os empreendedores que trabalham no segmento de confeitaria, em especial de BH e Região Metropolitana. A capacitação inclui orientações sobre finanças pessoais, como potencializar a divulgação e a venda por meio de estratégias e ferramentas de marketing digital, funcionalidades do WhatsApp Business, Instagram e Google Meu Negócio, vantagens da formalização, controle financeiro, formação de preço de venda e boas práticas de manipulação de alimentos.

O Sebrae destacou que o objetivo da “Jornada da Confeitaria” é estimular o relacionamento e a troca de experiências, além de aprofundar conhecimentos sobre boas práticas e gestão de negócios. A capacitação faz parte também das ações do Sebrae DELAS, programa que fomenta a profissionalização e a utilização de práticas empresariais, e ainda valoriza as competências, comportamentos e habilidades das mulheres empreendedoras, e do Prepara Gastronomia, uma iniciativa para impulsionar os pequenos negócios do segmento de alimentação fora do lar.



Veja a programação abaixo

1ª/3 - 19h às 21h: Instagram de A a Z

2/3 - 19h às 20h30: WhatsApp Business

8/3 - 19h às 20h30: Vamos falar de preço de venda?

9/3 - 19h às 21h: Controles financeiros e o Fluxo de caixa para tomada de decisões

15/3 - 19h às 20h30: Como ser mais criativo e vender mais

16/3 - 19h às 20h30: Google Meu Negócio

22/3 - 19h às 21h: Boas práticas para a alimentação fora do lar

23/3 - 19h às 20h: MEI - Como formalizar o meu negócio

29/3 - 19h às 20h30: Planejamento e gestão do tempo

30/3 - 19h às 20h30: Cuide do seu dinheiro/ finanças pessoais



Tags:

Empreendedorismo | tecnologia