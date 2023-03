O projeto “Trançando saberes, resgatando memórias” está recebendo inscrições para a primeira turma da oficina de tranças, que acontece entre os dias 11 de março e 8 de abril, com um encontro semanal, sempre aos sábados, das 13h às 15h. Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, ao todo, serão realizadas cinco aulas no salão da Comunidade Jesus Misericordioso, localizado na Rua Oscar Teodoro de Oliveira 163 – Vila Sr. Neném - Bairro Santa Rita. A participação é aberta a todos os interessados, a partir dos 14 anos, sem necessidade de experiência anterior. Nesta turma inicial, são oferecidas 30 vagas, com preenchimento por ordem de inscrição, no link. O curso é totalmente gratuito, incluindo os materiais necessários. As inscrições serão encerradas na próxima quinta-feira, 9.

Realizado pelo coletivo Ancestralidade JF, o projeto tem patrocínio do Edital Quilombagens, do Programa Cultural Murilo Mendes, mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora e gerenciado pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). Conforme a proponente do projeto, Tamires Cristina, a ideia é abordar aspectos históricos e culturais da cultura de matriz africana através das tranças. Ela conta que trabalha como trancista há 16 anos e vai ministrar a oficina, contando com a participação de outros integrantes do coletivo.

O Edital Quilombagens da Prefeitua tem como objetivo financiar projetos de agentes culturais locais, que promovam o fortalecimento, o resgate, o registro e a consolidação da cultura negra, além da transmissão de saberes do povo negro.