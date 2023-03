O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Barbacena está com edital de vagas ociosas disponível para os cursos de graduação. Segundo a Instituição a inscrição deverá ser realizada, única e exclusivamente por meio de formulário online, disponível no site do IF Sudeste MG – Campus Barbacena, no período de 8 horas do dia 8 de março até às 23h59min do dia 9 do mesmo mês, considerando o horário de Brasília

Cursos

• Bacharelado em Gestão Ambiental

• Licenciatura em Química

• Tecnologia em Alimentos

• Tecnologia em Gestão de Turismo

O IF destaca que, essa é uma nova oportunidade que vale para todos que estiverem interessados. Isso significa que, mesmo que o interessado não tenha se inscrito no Processo Seletivo 2023.1 ou tenha se inscrito e tenha sido indeferido, pode pleitear uma das 65 vagas

ofertadas.

A seleção seguirá o seguinte critério: nota obtida em uma edição anterior do Enem

(2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2022). A ordem de inscrição não afetará a seleção

e sim o somatório das notas obtidas que serão a forma de classificação dos cursos.

Os candidatos selecionados e convocados para matrícula deverão apresentar

presencialmente no IF Sudeste MG - Campus Barbacena, a documentação descrita no

Edital publicado no site institucional.



