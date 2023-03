O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Rio Pomba divulgou nesta terça-feira (7) os editais 02 e 03/2023 de oferta de vagas complementares para os cursos Técnicos, modalidades Integrado, Concomitante e Subsequente ao Ensino Médio e também para cursos de graduação.

De acordo com a Instituição, essa é uma nova oportunidade para todos que estiverem interessados, mesmo que não tenham se inscrito no Processo Seletivo 2023.1, ou aqueles que se inscreveram e tiveram indeferimento da inscrição. Todos podem pleitear uma das 162 vagas ofertadas. O pré-requisito necessário será a escolaridade mínima exigida para cada modalidade conforme editais publicados.

Os editais das vagas complementares estão disponíveis na página do campus. Para os cursos técnicos, os candidatos deverão apresentar presencialmente no campus, a documentação exigida no edital, original e cópia simples, no período de 15 e 16/03/23, horário 08h às 10h30, de 14h às 20h, no Prédio Central, para a solicitação de inscrição e de matrícula.

Para os cursos de graduação, os candidatos deverão apresentar presencialmente no campus, a documentação exigida no edital, original e cópia simples, no período de 15, 16 e 17/03/23, horário 08h às 10h30, de 14h às 20h, no Prédio Central, para a solicitação de inscrição e de matrícula.

O IF destaca ainda que, o preenchimento das vagas complementares dos cursos técnicos será feito por ordem de inscrição. Então, a partir das 8h de 15 de março, a entrega da documentação no campus deve ser feita assim que possível para garantir a vaga. Já no caso da graduação, a seleção seguirá o mesmo critério do Processo Seletivo 2023.1: nota obtida em uma edição anterior do Enem (2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021, 2022).

Para tentar uma vaga em um dos cursos técnicos integrados, basta já ter concluído o Ensino Fundamental. No caso dos cursos técnicos concomitantes/subsequentes, é necessário já estar matriculado(a) pelo menos no 2º ano (ou já ter concluído o Ensino Médio). Para graduação, é preciso ter o Ensino Médio completo.

As documentações comprobatórias solicitadas conforme os editais devem ser entregues no ato da inscrição. Para os interessados em uma vaga na graduação, também será solicitado o Boletim do Enem (qualquer ano de 2017 a 2022).

Confira as vagas

Campus Rio Pomba:

Técnicos integrados:

Agropecuária

Meio Ambiente

Zootecnia

Técnicos concomitantes/subsequentes:

Administração

Segurança do Trabalho

Serviços Jurídicos

Graduação:

Bacharelado em Agroecologia

Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Laticínios

Licenciatura em Educação Física

Licenciatura em Matemática

