A primeira edição do evento internacional Brazilian Aging Research & Technology Symposium (Barts) será sediada em Juiz de Fora, na Universidade Federal. Segundo a UFJF o evento acontece presencialmente nos dias 1º e 2 de abril no Centro de Ciências. A submissão de resumo poderá ser realizada até o dia 20 de março e as inscrições até o dia 27. As apresentações serão todas em inglês.

De acordo com a Instituição, o evento terá apoio do Centro de Ciências e do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional (PGMC), e conta com a parceria internacional do Center For Research and Education In Aging (Crea), laboratório de pesquisa da Universidade da Califórnia Berkeley (UC Berkeley), cujo objetivo principal é melhorar e estender a expectativa de vida humana. Para isso integra esforços de biólogos, geneticistas, profissionais de saúde e cientistas de computação.

Segundo a organizadora do evento, a professora do Departamento de Ciência da Computação, Bárbara Quintela, a relação com o pesquisador e co-organizador Steven Garen, da UC Berkeley, já existe desde 2017. “Mantemos colaboração de forma remota. Decidimos sediar o evento aqui na UFJF como uma oportunidade para os pesquisadores do CREA UC Berkeley conhecerem a instituição e demais trabalhos de outros colegas e estreitarmos ainda mais as parcerias. Este tipo de pesquisa é interdisciplinar por natureza e a colaboração é essencial.”

O simpósio conta com a presença de profissionais de renome internacional, como Paul Spiegel, médico epidemiologista especializado em saúde humanitária da Johns Hopkins e o CEO da GDF11 Rejuvenation, Steve Perry. Também participam pesquisadores de outras instituições nacionais, como Giorgio Gaviraghi, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Da UFJF, além da professora Bárbara, também fazem apresentações a professora Ana Claudia Chagas, do Departamento de Ciências Farmacêuticas, e Bernardo Rocha, do Departamento de Ciência da Computação.

A programação completa está disponível no site da UFJF.