Estão abertas as inscrições para as vagas residuais do Programa Trilhas de Futuro. O período para o preenchimento dessas vagas começou nesta terça-feira (14) e vai até 27 de março. O candidato deverá consultar as vagas pelo site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br e terá dois dias úteis, após a confirmação da inscrição online, para efetivar a matrícula presencialmente na instituição de ensino. As vagas serão distribuídas por ordem de inscrição.

Inscrição

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do Trilhas de Futuro, clicar no botão "Quero me inscrever" e informar CPF, data de nascimento, escolaridade e endereço em que residem. O resultado, se a pessoa conseguiu a vaga ou não, sairá na hora.

Se o resultado for positivo, o candidato deve ir, presencialmente, à instituição de ensino escolhida para realizar a confirmação da matrícula — em, no máximo, 2 dias úteis. É necessário apresentar os seguintes documentos: identidade, comprovante de residência, declaração de escolaridade ou histórico escolar e, se tratando de estudante menor de idade, documento de identificação dos responsáveis.

A vaga só será garantida ao efetivar a matrícula diretamente com a instituição, dentro do prazo de dois dias úteis após a inscrição online. Caso o interessado não confirme sua matrícula dentro desse prazo, a vaga residual volta a ser disponibilizada para inscrição. Isso significa que uma vaga que foi ocupada anteriormente pode voltar para o sistema e estar disponível novamente. Por isso, é interessante o acompanhamento diário das oportunidades no site do Trilhas de Futuro.

Vagas residuais

As vagas residuais, aquelas que ainda permanecem disponíveis após o prazo de confirmação de matrícula regular, são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada.

Nesta etapa, as vagas são acessíveis a qualquer candidato, sem necessidade de definição de prioridade.

