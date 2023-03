No dia 30 de Março, o 1° Fórum de Enfrentamento da Tuberculose será realizado em Juiz de Fora pela Prefeitura do município. O evento acontece das 13h às 17h, no Centro de Vigilância em Saúde, na Avenida dos Andradas, 523, Centro.

Segundo o Executivo, o objetivo do fórum é reunir os principais atores que compõem a rede de enfrentamento da tuberculose para avaliação do cenário epidemiológico e discussão dos desafios e perspectivas do controle da doença no município.

O 1° Fórum de Enfrentamento da Tuberculose é voltado para trabalhadores e estudantes da área da Saúde. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio de formulário on-line.