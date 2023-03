Estão abertas vagas para o processo seletivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudeste de Minas (Cisdeste) nas cidades da Zona da Mata. Há vagas temporárias para condutor socorrista do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), médico, estatístico e operador de frota.

Segundo consta no edita, estão previstas vagas para atuação como condutor socorrista nas cidades de Araponga, Ipanema, São José do Goiabal e Viçosa. Já para médico, as vagas são nas cidades de Carangola, Juiz de Fora, Lima Duarte, Leopoldina, Muriaé, Santos Dumont, Ubá, Manhuaçu, Ponte Nova e Viçosa.

As vagas para operador de frota e estatístico, é somente para a cidade de Juiz de Fora. Os interessados devem ler o edital e realizar a inscrição gratuitamente no site www.cisdeste.com.br

Os salários variam de R$ 1.280 a R$7.650.

