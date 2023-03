A Prefeitura de Juiz de Fora está oferecendo uma oficina gratuita de samba no pé e gafieira na Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira), em Juiz de Fora, a oficina será em duas edições. Segundo o Executivo, a primeira será realizada no próximo final de semana, sábado (25) e domingo (26) das 17h às 18h. Já a segunda edição está agendada para os dias 15 e 16 de abril, no mesmo horário. O público-alvo são jovens e adultos da Zona Norte de Juiz de Fora. Não é necessário se inscrever, basta comparecer ao local nas datas e horários marcados.

A iniciativa é parte do projeto Poesia e Pagode, que tem financiamento do Edital Cultura da/na Quebrada, ligado ao Programa Cultural Murilo Mendes, que é mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e gerido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). O objetivo é valorizar a cultura da dança e expandir a prática do samba para as comunidades da região.

As aulas serão ministradas pelas professoras Débora Maciel e Laura Teles, que atuam como agentes culturais e gestoras do estúdio Borogodona, em Benfica. Para participar da oficina, não é necessário ter experiência anterior na área de dança ou ter um par. A orientação é usar roupas leves, sapatos fechados e confortáveis, além de levar uma garrafinha de água.

Mantida pela Prefeitura, com gestão da Funalfa e prestação de serviços da Associação Cultural Arte e Vida (Acav), a Praça CEU está instalada na Avenida Juscelino Kubitschek, 5.899 – Benfica.

