Os Cursos Populares para Concursos (CPC) estão com inscrições abertas para as turmas preparatórias para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). As aulas já terão início na próxima semana. Os interessados podem se inscrever no link.

O exame é uma prova do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para pessoas que não concluíram o Ensino Fundamental e Ensino Médio, no tempo correto. Este ano, a prova está agendada para 27 de agosto.

As aulas serão ofertadas na sede do CPC, na rua Marechal Deodoro da Fonseca, 230 - 3º andar. As aulas do Encceja 1 são destinadas às pessoas que ainda não concluíram o Ensino Fundamental e ocorrem duas vezes por semana, no período noturno. Já as turmas para o Encceja 2 são para as pessoas que não concluíram o Ensino Médio. As aulas acontecem pela manhã e à noite.

De acordo com a supervisora do CPC, Denise Destro, "os estudantes estudam de forma autônoma e se inscrevem para fazer as provas. No entanto, entendemos que, ao ofertarmos aulas de preparação para essa certificação, eles terão um espaço para sanarem suas dúvidas e aprenderem aqueles conhecimentos que têm mais dificuldade, atingindo assim, êxito nas provas".