A DAMATA Bebidas, em Leopoldina, divulgou a abertura de processo seletivo para vaga na Central de Monitoramento de Entrega.



As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de abril diretamente no site da empresa.



Atribuições do cargo: Monitorar equipe de entrega, apoio nas operações da equipe de vendas e dar as tratativas com os clientes.

De acordo com os requisitos informados, o candidato deve possuir conhecimento sobre “Pacote Office”, possuir idade entre 18 e 60 anos, além de nível de escolaridade Médio.

Clique aqui para se inscrever.