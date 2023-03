Os Cursos Populares para Concursos (CPC) estão selecionando estagiários das áreas de matemática, português, redação, literatura, inglês, espanhol, química, física, biologia, história, geografia, sociologia e filosofia. Há cadastro de vagas reservas e vagas para início ainda neste semestre.

Os interessados precisam ser estudantes das respectivas áreas, estar cursando ou ter concluído o 5º período da graduação correspondente, responder a um questionário e enviar o currículo através do preenchimento do formulário on-line, disponível no link.

A remuneração é de R$ 500, com direito a vale-transporte. O período é noturno, com atuação nos polos do CPC em diferentes bairros do município. A carga horária é de 20 horas semanais.



Cursos Populares para Concursos (CPC)

Os Cursos Populares para Concursos são uma iniciativa gratuita da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) da PJF, oferecidos sob a coordenação do Departamento de Formação e Educação Permanente em Direitos Humanos (DFEPDH), por meio dos quais se prevê a promoção de propostas educacionais de forma cidadã. Os cursinhos populares são iniciativas que visam aumentar a educação no município, além de serem uma oportunidade para quem não conseguiu concluir os estudos e, com isso, ampliar as possibilidades no mercado de trabalho.





Tags:

A | Campus | Concurso | Concurso público | Concursos | Curso | Cursos | Economia | Educação | Faetec | GRATUITO | IFSP | Inscrição | inscrições | On-line | processo seletivo | Qualificação | Sorocaba | Vagas