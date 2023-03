Juiz de Fora abriu na segunda-feira (27) o edital para a seleção de artistas e coletivos para o “É Nóis Na Praça”, projeto que busca revitalizar e incentivar o uso de espaços públicos através de artes visuais. Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, serão realizadas intervenções artísticas em dez praças. O recurso para a iniciativa foi destinado pelo vereador Nilton Militão, via emenda parlamentar, no valor de R$ 75 mil.



Ainda de acordo com o Executivo, serão premiadas duas propostas artísticas que apresentem croquis com trabalhos inéditos, autorais e com temas relevantes para a sociedade, com alusão às diversas origens e culturas brasileiras. Cada grupo de artistas selecionado receberá o valor bruto de R$ 37,5 mil para executar as intervenções. A prefeita Margarida Salomão ressalta a importância do projeto. "Queremos que os espaços públicos sejam lugar de vida, e arte é uma forma de vida. Essa intervenção não é embelezadora no sentido estético; é, sobretudo, transformadora. Fico muito feliz em assinar este edital que vai tornar as praças de Juiz de Fora um lugar para todos nós", destaca.



A iniciativa do Programa Boniteza já foi realizada nas praças Menelick de Carvalho e Pedro Marques, conhecida como Praça da Melquita. "Desde o começo da gestão, fizemos várias ações de intervenção artística – contando, inclusive, com o trabalho voluntário de artistas. Vimos que era fundamental expandir isso, buscar recursos, e é o que estamos fazendo. Queremos arte em todos os lugares, mudando o visual da cidade", afirma Margarida.



O vereador Nilton Militão conta que, ao ser apresentado ao projeto, abraçou a iniciativa por entender a importância de transformar os espaços urbanos. "Arte muda conceitos, muda pessoas. Observamos o trabalho na Praça Menelick de Carvalho e o quanto o lugar se transformou após a intervenção artística. Agora, a arte poderá chegar em mais dez praças", diz.



Os interessados poderão se inscrever pela plataforma Prefeitura Ágil, através deste link. O período de inscrição termina no dia 18 de abril.



Inscrição



As inscrições são feitas nominalmente, e podem participar do edital pessoas físicas, jurídicas e coletivos artísticos com experiência comprovável no desenvolvimento de atividades relacionadas à produção artística e/ou cultural no município. Os proponentes devem ser residentes em Juiz de Fora e ter, no mínimo, 18 anos completos ou serem regularmente emancipados. No ato da inscrição, todos os integrantes da coletividade deverão assinar a Carta de Representação.



A pessoa proponente deverá apresentar, por escrito, uma breve descrição do tema, conceito artístico, elementos e referências da obra, técnicas utilizadas, material, além de dez croquis, sendo dois por praça, com as possibilidades de artes a serem executadas.



Confira a lista de espaços contemplados pelo projeto:



- Praça Manoel Nunes - Santa Cruz

- Praça Paulo de Souza Lamarca - Milho Branco

- Praça Áureo Gomes Carneiro - Grama

- Praça de Esportes e Lazer Arnaldo Roldão - Nossa Senhora das Graças

- Praça Carlos Rutier - Granbery

- Praça Maria Luiza Gasparete - Jardim Glória

- Praça Vila Ideal (entrada da cidade) - Vila Ideal

- Praça Padre Geraldo Pelzers - Santa Luzia

- Praça Ipiranga - Ipiranga

- Praça Terezinha Fleury Cruz - São Pedro