O “Vagou, Juiz de Fora”, tem novas vagas ofertadas em Juiz de Fora. Ao todo, são mais de 216 oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade, mais cadastros reserva. Para conferir as formas de se candidatar, o interessado deve acessar o site do projeto. Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que podem auxiliar no momento da contratação.



Veja as vagas anunciadas nesta sexta



Estágio marketing/comercial (1)

Atendente/Vendedora (3)

Empregada doméstica (1)

Babá (1)

Motorista de furgão (1)

As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”.





