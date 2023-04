Conselho Municipal da Criança e do Adolescente divulga edital para escolha de membros dos Conselhos Tutelares

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Juiz de Fora, divulgou o edital para a escolha dos conselheiros tutelares para o quadriênio 2024/2027. As inscrições serão de 24 de abril a 12 de maio. Segundo a Prefeitura, a novidade deste ano é que serão criados mais dois Conselhos Tutelares na cidade, totalizando o número de cinco. O processo de escolha abrange 25 conselheiros tutelares titulares e, no mínimo, 25 suplentes que atuarão na garantia e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes do nosso município. A eleição acontece no dia 1º de outubro.

Segundo a supervisora de Políticas para a Criança e o Adolescente da SEDH e presidente da comissão organizadora do processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares, Adriana Marques, será importante para a cidade o aumento do número de conselheiros, que já era uma demanda antiga. “É necessária a inscrição de candidatos que tenham experiência na área e que sejam, de fato, comprometidos com a efetivação de direitos e a proteção das crianças e dos adolescentes.”

As inscrições devem ser feitas na Casa dos Conselhos, situada na Rua Halfeld, 450 – 7º andar – Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 17 h. O candidato deverá apresentar o requerimento de inscrição preenchido e toda a documentação descrita no edital.





Tags:

conselho | Conselho tutelar | Representantes | Tadeu Alencar