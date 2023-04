O curso de extensão de preparação para a redação do ENEM é oferecido pelos professores de Português e Redação do CEFET-MG, Sabrina Anacleto Teixeira e Carlos Eduardo Nunes Garcia.

O curso é gratuito e aberto para o público externo e tem o objetivo principal de ensinar o aluno a redigir a redação exigida no ENEM de modo a ter conhecimento das competências avaliadas no exame.

As aulas da primeira turma de 2023 serão realizadas todas as terças-feiras das 17h às 19h na sala de Artes do CEFET-MG de 2 de maio a 20 de junho.

De acordo com a instituição, os alunos terão aulas teóricas sobre as competências exigidas na redação e aulas práticas de produção de redações.

Todas as redações realizadas durante o curso serão corrigidas pelos professores do curso.

As inscrições para a primeira turma de 2023 ocorrerão até 20 de abril de 2023 e podem ser realizadas clicando aqui.

Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail do curso cursodeextensao.redacaodoenem@gmail.com ou para o e-mail da professora Sabrina: sabrina.anacleto@cefetmg.br.

