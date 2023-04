A lista preliminar dos aprovados na 1ª etapa do concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), para os cargos de níveis médio e superior, foi publicada em edição extra do Diário do Legislativo, nesta terça-feira (4). A relação traz os nomes somente dos candidatos que foram aprovados segundo os critérios estabelecidos no Edital nº 1/2022.

Segundo a ALMG, a classificação é preliminar porque pode ser alterada em virtude dos recursos relativos à totalização dos pontos obtidos nas provas objetivas. O prazo de apresentação desses recursos termina nesta quinta-feira (6).

Somente participarão das provas de 2ª etapa os candidatos aprovados dentro dos limites de classificação previstos na tabela IX do Edital nº 1/2022 para cada cargo. Quando houver a divulgação da lista definitiva dos aprovados, será feita a convocação para a 2ª etapa. As provas da 2ª etapa serão realizadas a partir da segunda quinzena de maio.

Recursos e novos gabaritos



Também foram divulgados os resultados dos recursos e os gabaritos oficiais das provas após a análise, pelas bancas examinadoras dos recursos, dos questionamentos relativos às questões e ao gabarito preliminar divulgado. Os candidatos que apresentaram recursos às questões ou a seus gabaritos poderão consultar a resposta ao seu questionamento, de forma individualizada, no site da Fumarc.

O concurso tem como objetivo o preenchimento de 200 vagas para os cargos de Técnico de Apoio Legislativo, Analista Legislativo e Procurador da Assembleia Legislativa.

Acesse a lista de aprovados no site da ALMG.

