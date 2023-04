Mais de 250 oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade, mais cadastros reserva, são oferecidas em Juiz de Fora, nesta quarta-feira (5). As informações são do painel de oportunidades de emprego da Prefeitura de Juiz de Fora, o “Vagou, Juiz de Fora”. Para conferir as formas de se candidatar, o interessado deve acessar o site do projeto. Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que podem auxiliar no momento da contratação.



Veja as vagas anunciadas nesta quarta-feira, 5:

Costureira (5)

Estampador (2)

Estoquista (2)

Profissional na área de cobrança (1)

Apoio ao atendimento (cadastro reserva)

Camareira (1)

Operador de escavadeira hidráulica (10)

Operador de trator de esteiras (10)

Operador de motoscraper (10)

Motorista de caminhão basculante (10)

Atendente (4)

Vendedor (1)

Gerente de loja (1)

As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”.

