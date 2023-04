Foi lançado pela Prefeitura de Juiz de Fora, o cadastro de Festas Juninas e Julinas a serem realizadas na cidade em 2023. Segundo o Executivo, a ideia é organizar e democratizar o empréstimo de barracas e palcos para viabilizar os festejos, o que contribui para o fortalecimento dessa tradição cultural, que é muito forte em Juiz de Fora. Os organizadores desse tipo de evento devem aderir ao cadastro até o dia 30 de abril. Basta solicitar o formulário próprio pelo e-mail desinfunalfa@gmail.com e preencher os dados.



A Prefeitura destacou que a inclusão no Cadastro de Festas Juninas e Julinas não implica em garantia de cessão. Encerrado o período de inscrição, os pedidos serão analisados por uma comissão que vai avaliar a capacidade de atendimento, conforme a disponibilidade de material na Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), além das datas e locais dos eventos. O atendimento à solicitação pode ser total ou parcial, tendo em vista que a ideia é contemplar o maior número possível de festas.



Não podem ser cadastrados eventos com cobrança de ingresso para entrada, mas é autorizada a inclusão de festas com venda de comidas e bebidas típicas, desde que o acesso do público seja livre. No formulário serão pedidos, além da data e do local do evento, detalhes como tempo de duração da festa, características do espaço (aberto ou fechado), além dos dados e documentos pessoais dos solicitantes.



As barracas disponíveis para empréstimo têm dimensão de 3m x 3m. Podem ser solicitadas até cinco unidades. Já os módulos de palco têm as seguintes medidas: 1,10 x 1,10 x 0,50m (altura). Os interessados poderão escolher entre as opções de 4, 6, 8 e 12 módulos.

Tags:

Afejubes | Alto da Boa Vista | Arraiá da Família | Beneficente | Festa Julina | Geral | Paço Municipal | Sorocaba