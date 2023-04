Juiz de Fora está com inscrições abertas para o curso de extensão “Precificação de produtos”, oferecido pelo Departamento de Engenharia de Produção, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com o apoio do projeto “Vagou JF”, da Prefeitura de Juiz de Fora. Segundo a Prefeitura, o curso é gratuito e os interessados devem se inscrever até o próximo domingo (16) por meio de um formulário online. As vagas são limitadas e a lista dos selecionados será divulgada no dia 18 de abril.

Conforme o Executivo, as aulas serão ministradas na sede da Faculdade de Engenharia de Produção da UFJF, às terças-feiras, das 19h30 às 21h30; e aos sábados das 9h às 12h. O curso terá início no dia 25 de abril e segue até 13 de maio.

Sobre o E3P

O projeto de extensão “Empregabilidade e Empreendedorismo em Engenharia de Produção (E3P)” visa promover a qualificação profissional de trabalhadores empregados e desempregados e para os microempreendedores de Juiz de Fora e região, por meio do oferecimento de cursos na área de Engenharia de Produção. O projeto conta com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic), por meio do projeto Vagou JF.





